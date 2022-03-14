بسبب فيضان النهر الكبير.. أضرار هائلة تطال الممتلكات والمزروعات (صورة)

خلف فيضان مجرى النهر الكبير بفعل الامطار الغزيرة، أضراراً في الاراضي الزراعية بعد أن اقتحمت السيول أراضٍ وممتلكات المزارعين ومنازلهم في خراج البلدات اللبنانية الواقعة على ضفة النهر، لا سيما حكر الضاهري والسماقية والعريضة وبعض اراضي بلدة المسعودية.وناشد المزارعون المعنيين والهيئة العليا للاغاثة، التدخل سريعاً لنجدتهم بعدما رتبت الاضرار تكلفة باهظة على كاهلهم.