لبنان

الحلبي: التربية هي مسؤولية كل اللبنانيين

Lebanon 24
14-03-2022 | 13:42
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نظمت جمعية "ne0 Voice Foundation" مؤتمر "التجدد الدائم" بعنوان: "كي نسير معا من أجل قيام دولة العدالة وطن الإنسان"، في دير سيدة البير - بقنايا، بحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وبمشاركة كل من: مؤسسة "أديان"، "اتحاد أورا"، "كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية"، "المؤسسة اللبنانية للمواطنة"، وحزب الخضر اللبناني، وتناول المؤتمر محاور التربية والعدالة والادارة والمشرقية.
 
وألقى وزير التربية كلمة أثنى فيها على "المؤتمر وأهدافه"، متحدثا عن "استراتيجية وطنية للتعليم العالي وتحديث المناهج التعليمية التي تتبعها الوزارة، من خلال فريق عمل من المتخصصين، بالتعاون مع المؤسسات المعنية".
 
كما تناول "ورشة العمل التي أقيمت في السرايا لهذه الغاية، وجمعت أهل التربية جميعهم من دون استثناء على طاولة واحدة"، معتبراً أن "وزارة التربية ليست المسؤولة الوحيدة عن قطاع التربية، بل هي مسؤولية كل اللبنانيين، لتوفير أفضل سبل التعليم للطلاب من خلال الاعتماد على الكفاءات الإنسانية".
 
 
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