لبنان

اجتماعٌ بين وزير الاتصالات و "OMT".. ماذا شمل البحث؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 13:54
A-
A+
Doc-P-930795-637828845925886248.png
Doc-P-930795-637828845925886248.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاتصالات المهندس جوني القرم وفداً من شركة OMT ضم: طلال الدويهي، السيدة لوسيان هاشم ومارك مورق، اطلع منه على الخدمات التي تقوم بها الشركة على صعيد تحصيل فواتير ورسوم الهاتف على كافة الاراضي اللبنانية.
 
وعبر القرم عن تقديره "لما تقدمه شركة OMT على مدى سنوات لتسهيل حياة الناس اليومية وتأمين الخدمة بمستوى من الجودة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:14 | 2022-03-14
18:33 | 2022-03-14
18:25 | 2022-03-14
18:15 | 2022-03-14
18:05 | 2022-03-14
18:02 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website