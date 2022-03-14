اجتماعٌ بين وزير الاتصالات و "OMT".. ماذا شمل البحث؟

استقبل وزير الاتصالات المهندس جوني القرم وفداً من شركة OMT ضم: طلال الدويهي، السيدة لوسيان هاشم ومارك مورق، اطلع منه على الخدمات التي تقوم بها الشركة على صعيد تحصيل فواتير ورسوم الهاتف على كافة الاراضي اللبنانية.

وعبر القرم عن تقديره "لما تقدمه شركة OMT على مدى سنوات لتسهيل حياة الناس اليومية وتأمين الخدمة بمستوى من الجودة".