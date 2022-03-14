تكلفة "اشتراك" الـ5 أمبير تزداد بقوّة.. كم بلغت؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر ورقة علقها صاحب مولد في إحدى المناطق، يُعلم فيها المواطنين بأنه غير قادر على تأمين الكهرباء من مولداته بسبب ارتفاع أسعار المازوت والظروف القاهرة.

وجاء في الصورة: "بكلّ أسف، نعتذر من زبائننا الكرام لعدم قدرتنا على تأمين الكهرباء من مولداتنا تقريباً من بعد نصف الشهر الحالي، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي نمرّ بها وأسعار المازوت. نشكر تفهمكم كما نأمل أن تتحسن الظروف بأسرع وقت ممكن لإعادة تزويدكم بكهرباء المولدات من جديد".

كذلك، اشتكى مواطنون آخرون في منطقة الشويفات وعرمون، من تجاوزات يقوم بها أصحاب المولدات في بعض المناطق، إذ باتت تكلفة الـ5 أمبير 3 مليون ليرة شهرياً وذلك مقابل تغذية تصل إلى 6 ساعات ونصف يومياً فقط.