لبنان

العاصفة مستمرّة حتى هذا الموعد.. إليكم آخر نشرة للطقس في لبنان

Lebanon 24
14-03-2022 | 15:39
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وزعت مصلحة الأرصاد الجوية نشرة الطقس المسائية وفيها ان "العاصفة GRETTA "اللؤلؤة"، المتمركزة فوق تركيا، تستمر بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبة بمتساقطات خفيفة ورياح شمالية باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدي الى تدن ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات وتكون جليد على الطرقات التي تعلو عن 500م حتى منتصف الاسبوع".

وتوقعت مصلحة الارصاد ان "يكون الطقس غداً الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم مع وانخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بمتوسط 8 درجات مع دخول الكتلة الهوائية القطبية الاكثر برودة حيث تتساقط أمطار محلية متفرقة وحبات البرد مع انفراجات واسعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600م وما ودون ذلك في الشمال، كما نحذر من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية اعتباراً من 500م وما فوق ولضباب كثيف على المرتفعات.

وتوقعت أن يكون طقس الأربعاء غائم الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة اعتباراً من الظهر التي تبقى دون معدلاتها بحدود 6 درجات مع انحسار الكتلة القطبية الباردة نحو الشرق".

كما وتوقعت أن "يكون طقس الخميس قليل الغيوم يتحول تدريجيّاً الى غائم مع رياح ناشطة وأمطار مع ثلوج على 1000م اعتباراً من الظهر مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية".

 

 
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