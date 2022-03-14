"متفرغو اللبنانية": للاعتصام في ساحة رياض الصلح الأربعاء

دعت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" في بيان، "أهل الجامعة اللبنانية (أساتذة ملاك، متفرغين، متعاقدين ومتقاعدين؛ موظفين ومدربين؛ طلاب) إلى الإعتصام في ساحة رياض الصلح، الاربعاء في 16آذار 2022 في الثانية بعد الظهر، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بالإقرار الفوري لملفات الجامعة اللبنانية".