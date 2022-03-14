لبنان

"متفرغو اللبنانية": للاعتصام في ساحة رياض الصلح الأربعاء

Lebanon 24
14-03-2022 | 16:27
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دعت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" في بيان، "أهل الجامعة اللبنانية (أساتذة ملاك، متفرغين، متعاقدين ومتقاعدين؛ موظفين ومدربين؛ طلاب) إلى الإعتصام في ساحة رياض الصلح، الاربعاء في 16آذار 2022 في الثانية بعد الظهر، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بالإقرار الفوري لملفات الجامعة اللبنانية".
 
 
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