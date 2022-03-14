لبنان

باسيل: البعض يسعى لإنهاء "الوطني الحر" لكن هذا الأمر لن يحصل

Lebanon 24
14-03-2022 | 16:58
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قال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنّ "البعض يسعى لإنهاء التيار الوطني الحر خلال الانتخابات"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر بعيد المنال ولن يحصل"، وأضاف: "سنبقى أصحاب حق ولهذا السبب أطلقتنا حملتنا باسم كنا.. ورح نبقى هون". 
 
وفي كلمة له خلال العشاء التمويلي السنوي للتيار الوطني الحر في ذكرى 14 آذار، أشار باسيل إلى أنّ "تحالف المتآمرين في الداخل والخارج فجر قنبلة 17 تشرين لمنع التيار الوطني الحر من تحقيق الأهداف المتمثلة بعودة النازحين وبناء الاقتصاد ومكافحة الفساد".
 
وأردف: "المواجهة كبيرة في الانتخابات، ولكن بقاءنا سيكون هو الأساس، وتمويلنا من تعبنا ومن تعاطف الناس معنا". 
 
وتابع: "أبناء التيار يشعرون بالقلق ويسألون كيف يمكنهم خوض الانتخابات وسط الحصار ووسط عدم توفر المال. أقول لأبناء هذا التيار لا تخافوا، فإننا سنفك هذا الحصار". 
 
وختم: "ما تضيّعوا الحقيقة، كونوا مع التيار، كونوا مع الحق، كونوا مع ذاتكم. نحنا كنّا ورح نبقى معكم. نحنا من هون … كنّا و رح نبقى هون". 
 
 




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