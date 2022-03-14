لبنان

الامتناع عن الترشّح للانتخابات

Lebanon 24
14-03-2022 | 18:05
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بات بحكم المؤكد أن مرجعاً سابقاً، سيحتذي حذو زملائه في النادي، ويمتنع عن الترشح لانتخابات أيّار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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