الانتخابات النيابية مدار متابعة عربية من خلال زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الى بيروت، وقد لمس بحسب ما صرح به إصراراً رئاسياً على اجراء الانتخابات، في حين أشارت المعلومات الى انه "خلافاً لما تردد عن نقله رسالة تضمنت ردات فعل عربية على الجواب اللبناني من المبادرة الكويتية"، فإن مصادر بعبدا قالت لـ "اللواء" انه "لم ينقل اي رسالة ولا اجوبة ولا معطيات واضحة، بل اكد خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية ان الجامعة تتابع مع الدول المعنية المبادرة الكويتية".

(اللواء)