لبنان

جلسة للحكومة غداً

Lebanon 24
14-03-2022 | 18:25
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية، الرابعة من بعد ظهر غدٍ الاربعاء في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله 35 بندا من ضمنهم 17 بنداً عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.
المصدر: اللواء
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