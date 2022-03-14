لبنان

لبنان يطلب وساطة الجامعة العربية لإعادة وصل ما انقطع مع الخليج

Lebanon 24
14-03-2022 | 19:14
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على أهمية ملف الانتخابات النيابية الذي فرض نفسه من الآن وصاعداً، أولوية تتقدم ما عداها من ملفات، فإن موضوع العلاقات اللبنانية- الخليجية، كان محوراً أساسياً، كما علمت "السياسة" الكويتية في اجتماعات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المسؤولين اللبنانيين، لناحية ضرورة إصلاح هذه العلاقات، باعتبارها حاجة لبنانية لا بد منها في ظل الظروف الخطيرة والدقيقة التي يمرّ بها.
وأشارت المعلومات إلى أن "المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم أبو الغيط، طلبوا إليه التدخل لإعادة وصل ما انقطع مع الدول الخليجية".
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