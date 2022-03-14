موقف لبنان من اقتراح هوكشتاين الحدودي: بين الرفض والتخفظ

التأمت في بعبدا، أمس، جلسة ثانية للجنة المصغّرة للبحث في الاقتراح الخطي الذي قدّمه "الوسيط" الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية اموس هوكشتاين.

وفي معلومات "الأخبار" ان "الاقتراح يتضمن تعديلات على الخط البحري الفاصل بما يعطي لبنان أقل من الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي يتضمّنها الخط 23، وأن أجواء اللجنة التي شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في جانب من اجتماعها لا توحي "حتى الآن" بأن لبنان في صدد السير بأي خيار، وأنها تدرس "كل الاحتمالات".

وأوضح مصدر مواكب للاجتماعات لـ"الأخبار" أن "اللجنة بحثت في مساوئ العرض الأميركي، وأن رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط ومدير مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم عفيف غيث تولّيا قدّما شروحات تضمنت وجهة نظر تقنية من الاقتراح، وحذّرا من المخاطر المترتّبة عن القبول بطرح هوكشتين"، وهما تطرّقا إلى نقطتين: الأولى أن الخط الذي يقترحه الوسيط الأميركي مرسوم بطريقة غير تقنية. إذ لا يأخذ بقاعدة الانطلاق من رأس الناقورة، ويرتكز على خط متعرّج غير صالح للاستخدام وغير معتمد سابقاً، ما يفقده قوته القانونية، والثانية ضرورة رفض التنازل عن البلوك الرقم 8 الذي يسعى الإسرائيلي إلى الحصول عليه لعلمه بما يحتويه من ثروات.

وبحسب المصادر، فإن هذه الشروحات "تؤسس لبداية سقوط الاقتراح"، مشيرة إلى أن ثمة خشية لدى الجانب اللبناني من أن اعتماد اقتراح هوكشتين الذي يتنافى والمعايير اللبنانية (كامل الخط 23) والدولية، قد يتحوّل إلى سابقة تبني عليها الدول المجاورة في أي عملية ترسيم لاحقة مع لبنان للمطالبة بوحدة المعايير. لذلك، فإن التوقّع على نطاق واسع هو أن الصيغة بشكلها الحالي "ما رح تمرق".