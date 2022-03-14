9
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نجاح واكيم يقاطع: ثابتون مع المقاومة
Lebanon 24
14-03-2022
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
موقف النائب السابق أعقب جلسات من المفاوضات بينه وبين عدد من الأصدقاء، منهم حزب الله، لترشيح شخصيات وطنية عابرة للطوائف والمناطق، تشكل في المجلس النيابي كتلة تتصدى لمشاريع الفتنة والتقسيم. لكنه أشار أمس إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. "حاولنا مع أطراف وأحزاب ومجموعات، يفترض أنها بطبيعتها عابرة للطوائف والمذاهب ومع قوى فاعلة ومقتدرة، تناهض المشروع الأميركي – الإسرائيلي في لبنان، ولم ننجح. حاولنا كثيراً كثيراً ولم ننجح".
لم يتأثر واكيم بالانتقادات أو العتب لرفضه عرض الترشح بمفرده على لائحة حزب الله وحركة أمل وحلفائهما في بيروت الثانية، كما فعل في انتخابات 2018، مؤكداً أنه «لو كان هدفنا تحقيق مكسب شخصي لكان الأمر ممكناً ومتيسراً. لكن أهدافنا الوطنية لا تختصر بكرسي مسوّس في برلمان مسخرة. وهل حصول فريق 8 آذار على نواب زيادة عما يحصل عليه الفريق الآخر، يشكل حلاً لهذه الأزمة القاتلة؟". في ختام كلمة واكيم، اختنق بعض الرفاق بغصة لأن قدوتهم الذي قهر المنظومة بدخوله إلى البرلمان في انتخابات 1972، كأصغر نائب في عامه الخامس والعشرين، لا يقوى على مقارعة المنظومة نفسها بعد خمسين عاماً. غصة مناصريه يقابلها إصرار على عدم ترك السياسة. "منذ 22 عاماً، خرجت من البرلمان بإرادتي ولم أخرج من الشأن العام"، قال لـ"الأخبار"، لافتاً إلى أنه "ليست هناك دول وراءنا. لكننا في حركة الشعب، نحظى باحترام كبير لدى عامة الناس بسبب مصداقيتنا ووضوح موقفنا".
وجزم بأن عدم الاتفاق مع حزب الله لن يؤثر في علاقته به: "الموقف من حزب الله كمقاومة على الصعيدين اللبناني والعربي ثابت لا يتغير".
تابع
الأكثر قراءة
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
12:07 | 2022-03-14
14/03/2022 12:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة حتى هذا الموعد.. إليكم آخر نشرة للطقس في لبنان
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة حتى هذا الموعد.. إليكم آخر نشرة للطقس في لبنان
15:39 | 2022-03-14
14/03/2022 03:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ على الهواء بسبب كلام عن "حزب الله".. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
إشكالٌ على الهواء بسبب كلام عن "حزب الله".. شاهدوا ماذا حصل
17:38 | 2022-03-14
14/03/2022 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها منذ يومين... مصير مأساوي لسيدة غادرت منزلها واختفت
Lebanon 24
بعد فقدانها منذ يومين... مصير مأساوي لسيدة غادرت منزلها واختفت
00:31 | 2022-03-15
15/03/2022 12:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء في لبنان لم ينتهِ بعد.. سيناريو الثلوج والموجات القطبية سيتكرر وهكذا سيكون صيف 2022
Lebanon 24
الشتاء في لبنان لم ينتهِ بعد.. سيناريو الثلوج والموجات القطبية سيتكرر وهكذا سيكون صيف 2022
03:30 | 2022-03-15
15/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:20 | 2022-03-15
كركي: الأزمة الخانقة تحتم تفعيل وتنشيط المستشفيات الحكومية
08:14 | 2022-03-15
"استثنائيا" بيان عن "الطاقة" لتسعيرة المولدات.. اليكم الارقام
08:00 | 2022-03-15
ماذا يحصل بنظام التدقيق بجوازات السفر في المطار؟
07:57 | 2022-03-15
وزير الاعلام التقى محفوظ وخير
07:34 | 2022-03-15
لم يعد باستطاعتنا الإستمرار.. هذا ما كشفه سعاده فهل سنغرق أكثر في العتمة؟
07:20 | 2022-03-15
الحوت أعلن ترشحه في دائرة بيروت 2: شعاري الاصلاح والتنمية
فيديو
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
04:17 | 2022-03-15
15/03/2022 14:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُعاني من إدمان زوجها! (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تُعاني من إدمان زوجها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-15
15/03/2022 14:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
15/03/2022 14:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact