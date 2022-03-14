لبنان

الراعي إلى مصر... الأزمة اللبنانية مع السيسي و"حوار الأديان" مع الأزهر

Lebanon 24
14-03-2022 | 23:50
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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": يتوجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع المقبل إلى مصر في زيارة روحية وكنسيّة ولها أبعاد وطنيّة، وستشمل اللقاءات الرعية المارونية في مصر وسيلتقي شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب والبابا تواضروس إضافةً إلى لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.
ويتحضّر الراعي لطرح القضية اللبنانية خلال لقائه السيسي، فمصر تنظر إلى الراعي ليس من موقع ديني أو كبطريرك لأكبر طائفة مسيحية، بل كمرجعية وطنية لديها احترامها وثقلها اللبناني والعربي، خصوصاً أن القاهرة تتابع مواقف البطريرك منذ مدّة وهي تدعم مطالبه في الحياد وإنقاذ الشرعية وعدم إدخال البلد في سياسة المحاور.
شكّلت مواقف البطريرك الراعي منطلقاً لحراك داخلي أدّى إلى بلورة فكرة الحياد وإخراج لبنان من محور أخذه رهينة، وبالتالي فانه لا يوجد اختلاف جوهري في المواقف بين بكركي والقيادة المصرية التي تفعل كل ما يمكن فعله من أجل إنقاذ لبنان من ورطته، إن كان بالنسبة إلى الأزمة السياسية أو الأزمة الإقتصادية خصوصاً أن مصر تقدّم كل التسهيلات من أجل وصول الغاز إلى لبنان وتأمين الكهرباء.
ويشكل لقاء الراعي مع شيخ الأزهر مناسبة لطرح مسألة حوار الأديان والحضارات، خصوصاً أن زيارة مصر تأتي بعد فترة قصيرة من زيارة الراعي إلى الفاتيكان وطرح القضية اللبنانية هناك، وبالتالي فإن اللقاء سيشكّل مناسبة للتشديد على أهمية الصيغة اللبنانية وعدم ضربها وسيطرة الأحادية، في حين أن محاربة التطرّف والفكر الإرهابي تبقى الشغل الشاغل لكل المرجعيات الدينية.وبالنسبة إلى الشقّ الكنسي، فإن الراعي الذي يلتقي أبناء الطائفة المارونية، سيكون له لقاء قمّة مع البابا تواضروس حيث ستحضر أيضاً القضية اللبنانية إضافةً إلى الوجود المسيحي في الشرق، والذي يواجه الإستنزاف نتيجة الحروب والإرهاب والأزمات الإقتصادية المتلاحقة التي تضرب البلدان الشرق-أوسطية.
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