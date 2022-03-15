بعد فقدانها منذ يومين... مصير مأساوي لسيدة غادرت منزلها واختفت

بعد ان فقدت منذ يومين، عثر الدفاع المدني على جثة السيدة نجلا موراني موسى في البحر مقابل الدورة حيث عمل على انتشالها، وفق مندوبة "لبنان 24".

وحضرت القوى الامنية وعمل الطبيب الشرعي على الكشف على الجثة.