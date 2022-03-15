أصوات غريبة ترعب أهالي منطقة البداوي والجوار... ما مصدرها؟

افادت معلومات لـ"لبنان 24" ان الاصوات القوية التي سمعت ليلا في منطقة البداوي والجوار هي ناجمة عن تسرب في احد القساطل القديمة داخل شركة Apc اثناء قيام مهندسين بتجربة خط غاز الذي لم يتحمل الضغط مما ادى الى احداث هذه الاصوات".وكانت قد شكلت هذه الاصوات الرعب والقلق في نفوس المواطنين.