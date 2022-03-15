لبنان

أصوات غريبة ترعب أهالي منطقة البداوي والجوار... ما مصدرها؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 01:31
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افادت معلومات لـ"لبنان 24" ان الاصوات القوية التي سمعت ليلا في منطقة البداوي والجوار هي ناجمة عن تسرب في احد القساطل القديمة داخل شركة Apc اثناء قيام مهندسين بتجربة خط غاز الذي لم يتحمل الضغط مما ادى الى احداث هذه الاصوات".

وكانت قد شكلت هذه الاصوات الرعب والقلق في نفوس المواطنين.
 
 
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