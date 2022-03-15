لبنان

جرحى بحادث سير داخل أنفاق المطار بإتجاه بيروت

Lebanon 24
15-03-2022 | 01:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عدد من الجرحى في حادث سير داخل أنفاق المطار بإتجاه بيروت، وحضر عدد من سيارات الصليب الأحمر لنقل المصابين.
 
ويٌسجّل زحمة سير خانقة جدا في المحلة.
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أنفاق المطار

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