جرحى بحادث سير داخل أنفاق المطار بإتجاه بيروت

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عدد من الجرحى في حادث سير داخل أنفاق المطار بإتجاه بيروت، وحضر عدد من سيارات الصليب الأحمر لنقل المصابين.

ويٌسجّل زحمة سير خانقة جدا في المحلة.