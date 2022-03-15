مع اشتداد العاصفة وتراكم الثلوج...اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!





عيناتا – الارز



كفردبيان – حدث بعلبك



المنيطرة – حدث بعلبك



العاقورة – حدث بعلبك



القموعة – القبيات



مرجحين – مشمش



معاصرالشوف – كفريا



تنورين – حدث الجبة



تنورين – اللقلوق. أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:عيناتا – الارزكفردبيان – حدث بعلبكالمنيطرة – حدث بعلبكالعاقورة – حدث بعلبكالقموعة – القبياتمرجحين – مشمشمعاصرالشوف – كفرياتنورين – حدث الجبةتنورين – اللقلوق.

كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد، وطريق جزين - كفرحونة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.