لبنان

مع اشتداد العاصفة وتراكم الثلوج...اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!

Lebanon 24
15-03-2022 | 01:33
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز

كفردبيان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

القموعة – القبيات

مرجحين – مشمش

معاصرالشوف – كفريا

تنورين – حدث الجبة

تنورين – اللقلوق.
 
كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد، وطريق جزين - كفرحونة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
 
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