لبنان

زيارة لافتة لنائبة الامين العام للأمم المتحدة واجتماع مع ميقاتي صباحا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2022 | 02:00
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تكتسب زيارة نائبة الامين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد للبنان في هذا الظرف الدقيق اهمية بالغة، كونها تعبر عن اهتمام اممي مستمر بلبنان وارادة دولية بمساعدته على تجاوز الازمة التي يمر بها .

وتسبق هذه الزيارة وصول بعثة موسّعة من صندوق النقد الدولي الى لبنان في الايام المقبلة لاستكمال البحث في برنامج التعاون بين لبنان والصندوق.

نائبة الامين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد ستجتمع صباح اليوم  برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي في حضور وفد يضم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي ومسؤولين آخرين.

كما سيلتقي رئيس الحكومة ايضا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا.

وفي بيان لافت، جَدّد البنك الدولي دعوته "صانعي السياسات في لبنان" إلى "المضي قدماً في اعتماد خطة تَعاف اقتصادية ومالية على وجه السرعة، وإلى تنفيذ الإصلاحات الملحّة التي طال انتظارها من أجل تفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري".

المصدر: لبنان 24

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خاص

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