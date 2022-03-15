في هذا الموعد... "Gretta" تبلغ ذروتها فإحذروا!

أعلن رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة أنّ العاصفة "غريتا" تبلغ ذروتها في الساعات المقبلة ونحذّر المواطنين من سلوك الطرقات الجبليّة على أن تخف حدّتها بعد ظهر اليوم مع تكوّن الجليد وانخفاض درجات الحرارة.وقال للـmtv: "العاصفة تهدأ غداً وسيكون الطقس غائماً جزئياً مع ارتفاع بسيط بالحرارة وتتجدد الأمطار والثلوج بدءاً من ظهر الخميس".