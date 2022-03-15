لبنان

حرب "مستترة" بين "المستقبل" والسنيورة، وبوادر تمرّد في صيدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2022 | 02:31
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قالت مصادر مطلعة ان خطوة نواب ومسؤولي تيار المستقبل باعلان عزوفهم عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة ليست أمرا عفويا، بل خطوة سياسية واعلامية مبرمجة يقوم بها تيار المستقبل ردا على الخطوات الانتخابية المتسارعة التي يقوم بها الرئيس فؤاد السنيورة والتي تشكل من وجهة نظر مستقبلية " محاولة لوراثة القاعدة الشعبية لبيت الوسط".

في المقابل تفيد المعطيات "ان السنيورة ماض في وضع اللمسات الاخيرة على "لائحته" الانتخابية في "دائرة بيروت الثانية"، والسعي لتأليف لائحة ثانية في طرابلس.

وفي صيدا افاد مصدر "مستقبلي" مطلع ان النائب بهية الحريري حاولت في اجتماع مصغّر لمسؤولي" المستقبل" ثني السيد يوسف النقيب رئيس الماكينة الانتخابية في صيدا والمرشح السابق المحامي حسن شمس الدين، عن الترشح للانتخابات، الا انهما اصرا على موقفيهما، وانفضّ الاجتماع وقوفاً، ليتقدما بعد ذلك بطلبي ترشيح عن المقعدين السنيين في صيدا. وحرصت الحريري على تكرار موقفها بأنها لا تؤيّد أي ترشيح ولا تدعمه التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري .

المصدر: لبنان 24

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