لبنان

سرقة دواليب إحدى السيارات في صيدا... هذا ما حصل

Lebanon 24
15-03-2022 | 02:52
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تشهد مدينة صيدا سلسلة عمليات سرقة وبشكل كبير، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
واقدم مجهول على سرقة دواليب إحدى السيارات في المدينة حي الفيلات وفر الى جهة مجهولة.
وطالب اهالي المنطقة القوى الامنية بتكثيف دورياتها ليلا خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب.
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سرقة

صيدا

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