لبنان

بعدما قطعتها الثلوج... الجرافات تعمل على فتح طريق حرار - فنيدق

Lebanon 24
15-03-2022 | 02:54
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ذكر مندوب "لبنان 24" أن جرافات تابعة الى اتحاد بلديات جرد القيطع تعمل على فتح طريق حرار - فنيدق بعد قطعها بالثلوج جراء العاصفة الثلجية.
 
 
 
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