انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا، ومصدر طبي "يحذر"

تسجل ارقام الاصابات بفيروس كورونا في لبنان انخفاضا ملحوظاً، وباتت تتراوح ما بين 400 و600 إصابة يوميا بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، كما تراجعت حالات الوفيات.

الا ان مصدرا طبياً يبدي شكوكه بهذه الأرقام لاسيما وان عددا كبيرا من الناس أحجم عن إجراء فحص الـ PCR بسبب كلفته الباهظة، فهو يكلف حاليا 250 ألف ليرة، وبالتالي ثمة من لا قدرة له ماديا لإجراء الفحص، كما ان ظهور عوارض خفيفة للمصابين بمتحور "أوميكرون" ساهم أيضاً بالتراخي في التعامل مع هذا الفيروس. كما يؤكد المصدر الطبي" أن صابات كورونا في المدارس بشكل خاص لا تزال مرتفعة". وحذر من ان "انخفاض الحالات سيزيد من التفلت وعدم الوقاية وسيؤدي الى اصابات أكثر لاسيما وان نسبة المناعة المجتمعية لم تصل بعد إلى 40%. "