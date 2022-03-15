لبنان

انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا، ومصدر طبي "يحذر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-03-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-930969-637829321442470890.JPG
Doc-P-930969-637829321442470890.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تسجل ارقام الاصابات بفيروس كورونا في لبنان انخفاضا ملحوظاً، وباتت تتراوح ما بين 400 و600 إصابة يوميا بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، كما تراجعت حالات الوفيات

 الا ان مصدرا طبياً يبدي شكوكه بهذه الأرقام لاسيما وان عددا كبيرا من الناس أحجم عن إجراء فحص الـ PCR   بسبب كلفته الباهظة، فهو يكلف حاليا 250 ألف ليرة، وبالتالي ثمة من لا قدرة له ماديا لإجراء الفحص، كما ان ظهور عوارض خفيفة للمصابين بمتحور "أوميكرون" ساهم أيضاً بالتراخي في التعامل مع هذا الفيروس. كما يؤكد المصدر الطبي" أن صابات كورونا في المدارس بشكل خاص لا تزال  مرتفعة". وحذر من ان "انخفاض الحالات سيزيد من التفلت وعدم الوقاية وسيؤدي الى اصابات أكثر لاسيما وان نسبة المناعة المجتمعية لم تصل بعد إلى 40%. " 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2022-03-15
08:14 | 2022-03-15
08:00 | 2022-03-15
07:57 | 2022-03-15
07:34 | 2022-03-15
07:20 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website