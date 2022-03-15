لبنان

Gretta "بيّضتا" في قرى الضنية (صور)

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:30
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تكللت منذ امس قرى الضنية شمالي لبنان بالثلوج بعد ان تساقطت ابتداءً من ارتفاع ٨٠٠ متر وصعوداً، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد شهدت بلدات كفربنين، والسفيرة، وعاصون، وطاران وبخعون ومحيطهم غطاء ابيض قطع عدد من الطرقات الاساسية والفرعية.
 
 
 
 
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