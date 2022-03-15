Gretta "بيّضتا" في قرى الضنية (صور)

تكللت منذ امس قرى الضنية شمالي لبنان بالثلوج بعد ان تساقطت ابتداءً من ارتفاع ٨٠٠ متر وصعوداً، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد شهدت بلدات كفربنين، والسفيرة، وعاصون، وطاران وبخعون ومحيطهم غطاء ابيض قطع عدد من الطرقات الاساسية والفرعية.