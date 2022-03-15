جنبلاط: نحصد اليوم ثمن تخلي الدول العربية عنا

في هذه الازمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان نحصداليوم ثمن التخلي للدول العربية عنا نتيجة التصريحات الهميونية والعبثية لكبار القادة تجاه الخليج .فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا #الشرق pic.twitter.com/Mbj9KTzzU6
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 15, 2022
في هذه الازمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان نحصداليوم ثمن التخلي للدول العربية عنا نتيجة التصريحات الهميونية والعبثية لكبار القادة تجاه الخليج .فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا #الشرق pic.twitter.com/Mbj9KTzzU6