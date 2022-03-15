جنبلاط: نحصد اليوم ثمن تخلي الدول العربية عنا

في هذه الازمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان نحصداليوم ثمن التخلي للدول العربية عنا نتيجة التصريحات الهميونية والعبثية لكبار القادة تجاه الخليج .فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا #الشرق pic.twitter.com/Mbj9KTzzU6 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 15, 2022

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "في هذه الازمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان نحصد اليوم ثمن التخلي للدول العربية عنا نتيجة التصريحات الهميونية والعبثية لكبار القادة تجاه الخليج".وأضاف: "فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا الشرق".