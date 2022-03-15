لبنان

جنبلاط: نحصد اليوم ثمن تخلي الدول العربية عنا

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:29
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غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "في هذه الازمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان نحصد اليوم ثمن التخلي للدول العربية عنا نتيجة التصريحات الهميونية والعبثية لكبار القادة تجاه الخليج".

وأضاف: "فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا الشرق".
 
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