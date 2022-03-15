لبنان

خبر سارّ للبنانيين.... إنخفاض في أسعار المحروقات!

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:42
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صدر جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاءت الاسعار على الشكل التالي:
 
البنزين 95 أوكتان:  451000 (-12000)
 
البنزين 98 أوكتان:  461000 (-12000)
 
المازوت: 479000 (-10000)
 
الغاز: 310000 (-1000)
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