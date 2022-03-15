لبنان

بيرم استقبل وفد اتحاد نقابات المرافق العامة في مصر

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:48
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه، وفدا من اتحاد نقابات المرافق العامة في مصر، وتم عرض للاوضاع العمالية والنقابية في البلدين وسبل التعاون المشترك في هذه المجالات.
 
وقدم الوفد للوزير بيرم درعا تكريمية تقديرا على جهوده في سبيل تحسين ظروف العمال وتعزيز دور النقابات في هذه الظروف. 
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