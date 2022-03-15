ما حقيقة توجيه نداء لاخلاء المناطق المجاورة لمنشأة النفط في الشمال؟

تداولت مجموعات عبر "الواتساب" خبر مفاده ان القوى الامنية دعت الى رفع الاذان في المناطق المحيطة لمنشأة النفط شمال لبنان، للطلب من الاهالي إخلاء مناطقهم.

وذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الخبر عار عن الصحة.اما الاصوات التي سمعت في منطقة البداوي ودير عمار والجوار منتصف ليل امس مصدرها منشأة النفط، وذلك اثناء قيام فريق من المهندسين بتجربة احد انابيب الغاز الآتي من مصر وسوريا الى منشأة النفط والتي تمت بنجاح، وفق مندوبة "لبنان 24"، التي أشارت الى أن "كل ما ورد عن وجود تسرب في الانابيب هو غير صحيح، كذلك الدعوات الى اخلاء المناطق هي عارية عن الصحة".