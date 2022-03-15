نبيل نقولا عن خبر استقالته: لم اصرح به والكلام عار عن الصحة

اعلن النائب السابق نبيل نقولا البيان التالي إن بعض وسائل التواصل الإجتماعي تتناقل خبر استقالته من التيار الوطني الحر.



وقال: "أمر مستغرب كيف صدر عني هذا الكلام وأنا لم اصرح به الى أي وسيلة إعلامية. جلّ ما في الأمر أنني بعثت الى المجلس السياسي وضمن الديموقراطية داخل التيار عن بعض الملاحظات التي نعاني منها. فوجئت بالتسريب من داخل المجلس إلى الإعلام والذي يستلزم المسائلة.إن هذا الكلام عار عن الصحة. وجب التصحيح".