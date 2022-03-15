لبنان

سرقوا من داخل منازل وورش قيد الإنشاء في مناطق عدّة.. وهكذا ألقي القبض عليهم

Lebanon 24
15-03-2022 | 04:06
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات السرقة وتوقيف أفرادها، رصدت القطعات المختصة في الشعبة نشاط عصابة تنفّذ عمليات سرقة مكيّفات وخردوات ومعادن من داخل المنازل والورش قيد الإنشاء وآخر عملياتها كانت بتاريخ 27-02-2022 حيث أقدم أفرادها على سرقة /9/ "compresseur" مكيفات من داخل بؤرة في محلة حارة صخر وفرّوا على متن فان "رينو رابيد" إلى جهة مجهولة.

 

 بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها قطعات الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة وهم:

 

س. ع. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

ب. ع. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني)

م. م. (من مواليد عام 1995، لبناني)

أ. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)

  أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورين.

 

   بتاريخ 01-03-2022 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول والثاني في محلة كفرشلان والثالث والرابع في محلة علما.  بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة مكيفات وخردوات ومعادن من داخل المنازل والورش في العديد من مناطق جبل لبنان، التي كان آخرها في محلة حارة صخر حيث قاموا ببيع قسم منها داخل بؤرة في طرابلس. انتقلت إحدى دوريات الشعبة إلى البؤرة المذكورة وتم ضبط /9/ "compresseur"، وجرى تسليمها إلى صاحبها.

 

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

 

 

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