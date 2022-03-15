لبنان

الثلوج تحاصر رعاة وقطيعهم في عكار... وهذا ما قام به شبان "درب عكار" لمساعدتهم (صور)

Lebanon 24
15-03-2022 | 04:20
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انطلقت الان عملية ايصال المساعدات الى الرعاة العالقين في جرد مشمش، بحسب ما نشرت صفحة "درب عكار"، عبر فايسبوك.
وتحاصر الثلوج في اعالي بلدة مشمش عكار - القطر، ثلاثة مواطنين من البلدة مع قطيعهم من الماعز البالغ حوالي ٢٠٠ رأس، ومع تعذر تأمين مستلزمات البقاء لهم وللقطيع نفق أكثر من ٥٠ رأس حتى الآن.
 
 
 
 
 
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