الثلوج تحاصر رعاة وقطيعهم في عكار... وهذا ما قام به شبان "درب عكار" لمساعدتهم (صور)

انطلقت الان عملية ايصال المساعدات الى الرعاة العالقين في جرد مشمش، بحسب ما نشرت صفحة "درب عكار"، عبر فايسبوك.

وتحاصر الثلوج في اعالي بلدة مشمش عكار - القطر، ثلاثة مواطنين من البلدة مع قطيعهم من الماعز البالغ حوالي ٢٠٠ رأس، ومع تعذر تأمين مستلزمات البقاء لهم وللقطيع نفق أكثر من ٥٠ رأس حتى الآن.