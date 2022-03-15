لبنان

تحت شعار "بناء جسور جديدة"... حدث مهم في "سي سايد بافيليون" الاسبوع المقبل

Lebanon 24
15-03-2022 | 04:22
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ينعقد ملتقى HORECA CONNECTS من 22 إلى 24 آذار 2022  في سي سايد بافيليون تحت شعار "بناء جسور جديدة".
 
يسعى هذا الحدث إلى توفير منصة تسمح لخبراء في مجال الضيافة بإعادة الاتصال والتواصل فيما بينهم وجهًا لوجه لأول مرة منذ عامين.
وفي إطار مهمة هوريكا المتمثلة في جمع الناس وتقديم تجارب عمل قيّمة، سيشمل الحدث الأنشطة التالية: معرض، وتقديم سلسلة من المحاضرات والعروض الحيّة التي يقودها الخبراء في هذا القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سوق رقمي على الإنترنت.  
وصرّحت جمانة دموس سلامة، المدير العام لـHospitality Services ومنظِمة معرض HORECA CONNECTS "أنّ التواصل والتعاضد عنصران مهمان جدًا في عملنا، وهدفنا هو التغلب على هذه الظروف الاستثنائية لتنظيم حدث يحقق مهمتنا المتمثلة في الجمع بين الناس لكي يتبادلوا المعرفة ويتعلّموا ويقوموا بالأعمال التجارية".
 
Agri-Food Innovation Days 
ومن المقرر أيضًا انعقاد Agri-Food Innovation Days للعام 2022 من تنظيم بيريتيك Berytech  خلال HORECA CONNECTS، وهو حدث يجمع بين شركات الأغذية الزراعية والشركات الناشئة الشهيرة، كما ويهدف إلى عرض المنتجات والخدمات المختلفة المدرجة ضمن إجمالي سلسلة القيمة.
 
سيقوم كل من الأكاديميين والمبتكرين والمستثمرين والجهات الحكومية ووسائل الإعلام والشركاء في هذا القطاع بمشاركة خبراتهم خلال مناقشات موجهة نحو الحلول.
وقال رامي ابو جودة ، المدير التنفيذي في بيريتك: "إن ما فعلته بيريتك في Agri-Food Innovation Days # AFID2022 هذا العام هو أمر غير مسبوق من حيث مشاركة الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعمل بنشاط  الحفاظ على الأغذية الزراعية وتقويتها والنهوض بهذا القطاع في لبنان.
 
وسيتمكن الزوار من اكتشاف أكثر من 12 برنامجًا لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية الزراعية وفهم كيف يمكن لكل برنامج أن يساعد أعمالهم. كما سيقابلون الشركات الناشئة التي كانت جزءًا من هذه البرامج وسيشهدون بشكل مباشر كيفية تلقي الدعم للبدء والنمو والتوسع ".
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع Horecashow.com

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