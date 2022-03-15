لبنان

أبو شرف: بالتضامن والاخلاق يبقى لبنان

Lebanon 24
15-03-2022 | 04:37
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حذر نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف من تداعيات الأزمة الكيانية والمعيشية الخانقة على الشعب لبناني في ظل هجرة الكفاءات المتمادية و نتيجة السلوك السياسي اللبناني المضاد لكل علاج، ما اوصلنا الى البلاء وانهيار الدولة والفوضى في القضاء.  
جاء ذلك خلال لقاء تكريمي لمآثر  البروفيسور وفيق سنو،  إقامته جامعة آل سنو في فندق الدون، بمشاركة وزارة الصحة العامة،  نقابة الأطباء ، الجامعة اليسوعية ، جمعية ومستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت،  اتحاد العائلات البيروتية. 
‏وشدد أبو شرف على ان نقابة الأطباء تعمل جاهدة في خدمة المرضى والأطباء علميا واجتماعيا وقانونيًا ،وقد صدر أخيرا قانون ضمان الطبيب بعد التقاعد. 
‏وأكد أننا قادرون معًا بالتضامن والاخلاق ،على النهوض مجددا ببلدنا إلى مصاف الدول الراقية القابلة للحياة بعيدا من القلق والفساد والهجرة والحرب. وختم قائلا: إن أجمل هدية نقدمها لبعضنا هي إنسانيتنا وبها يبقى لبنان بلد القيم والحضارة والإنسان.
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