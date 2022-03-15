تيمور جنبلاط: لماذا هذا التأخر المريب بتلزيم معمل كهرباء مطمر الناعمة؟

غرد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "لماذا هذا التأخر المريب بتلزيم معمل كهرباء مطمر الناعمة؟ لماذا حرمان القرى المحيطة من حقهم وهم تحملوا لسنوات أعباء المطمر؟ لمصلحة من عدم تشغيل معمل جاهز للعمل في ظل هذا الانقطاع للكهرباء؟ لتتحمل الحكومة والوزارات المعنية مسؤولياتها قبل وقوع الكارثة".