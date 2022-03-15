لبنان

ملحم خلف قدم ترشيحه للإنتخابات النيابية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-03-2022 | 05:40
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قدم نقيب المحامين السابق ملحم خلف ترشيحه للإنتخابات النيابية عن دائرة بيروت الثانية المقعد الأرثوذكسي.
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الانتخابات النيابية

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