وفد من حزب التوحيد العربي زار سفارة روسيا متضامنا

زار وفد من قيادة "حزب التوحيد العربي" سفارة روسيا الاتحادية في لبنان في زيارة تضامنية ، التقى خلالها المستشار السياسي في السفارة أندرو موستاييف والسكريتار الأول إيفان مادفيدسكي.وضم الوفد ياسر الصفدي مستشار رئيس الحزب وئام وهاب، وعضو المكتب السياسي وأمين الداخلية في الحزب الدكتور هشام الأعور.وجرى خلال اللقاء وفق بيان، بحث في عدد من المواضيع والقضايا، كما عرض الوفد التوحيدي ل"وجهة نظره حول الحرب الروسية الاوكرانية وحق روسيا في الدفاع عن أرضها، ومصالحها ومواجهة كل مخططات الهيمنة الاميركية، وذلك بما يتقاطع مع الرؤية الروسية للحل لجهة اولوية القضاء على النازية العالمية، بما يمهد الطريق امام قيام نظام عالمي جديد يقوم على اساس التعددية القطبية العالمية".