هذا ما قاله وزير الداخلية عن تأمين الكهرباء خلال عمليّة الاقتراع

قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم".

وأضاف مولوي: "هناك 7000 قلم اقتراع في لبنان، وسنعاود الاجتماع بعد عشرة أيام لمعرفة الطلبات، والانتخابات ستحصل في موعدها".

وتابع: "نعمل على معالجة كل الأمور المتعلقة بالمديرية العامة للأحوال الشخصية ضمن الإمكانات لتأمين الهويات وإخراجات القيد وتأمين حاجات المقترعين".

وأشار مولوي إلى أنّه "صدر مرسوم يقضي بالسماح للبعثات في الخارج بتجديد جوازات السفر ببدل قدره 200 ألف ليرة فقط للإنتخابات".