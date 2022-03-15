حريق في متجر لبيع الطيور (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في متجر لبيع الطيور في منطقة الضنية.

وعلى الفور حضرت فرق الاطفاء الى المكان حيث تم محاصرة الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.