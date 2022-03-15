وراثة "المستقبل"… حلم هل يتحقق؟

منذ انكفاء "تيار المستقبل" عن الحياة السياسية اللبنانية وتعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي وعدم خوضه معركة الانتخابات النيابية، وبعض القوى المحليّة تعمل على استقطاب جمهور "المستقبل" للاستفادة من الفراغ الذي تركه الحريري وتياره في الشارع السني، الأمر الذي لم يكُن سهلاً أو ميسّراً على الاطلاق!



عدة قوى سياسية توغّلت في البيئة السنية بشكل مباشر، وأوّلها "القوات اللبنانية" التي سعت لتعبيد الطريق نحو الساحة السنية قبل انكفاء الحريري، وكثفت جهودها لاجتذاب قواعده الشعبية وذلك عبر تقديم الخدمات وتمويل بعض النشاطات.

يعتقد "المستقبليون" أنّ رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع خطط منذ مدة لبسط يد حزبه على مناطق نفوذ "التيار الازرق" مستفيداً من دعم المملكة العربية السعودية ظنّاً منه أن ذلك من شأنه أن يقرّب المسافة بينه وبين وجمهور الحريري، إذ عمل على دغدغة نقمتهم على "حزب الله" عبر مواجهات اعلامية عالية النبرة، لكنّ ذلك كله لم يُجدِ نفعاً حيث أن تصويب "تيار المستقبل" بشكل مباشر على "القوات" بُعيد اعلان الحريري تعليق العمل السياسي وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأمور أدّى الى عرقلة أهداف "القوات" التي انتبهت الى أن "متراس" الحريري لا يمكن اختراقه، وان قاعدته الجماهيرية تزداد صلابةً كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، وبات التحالف مع "القوات" من أي طرف في الساحة السنية أشبه"بالخيانة العظمى" لمسيرة "المستقبل" ما شكّل "رُعباً" لدى بعض الطامحين لئلا تصبح الخسارة مدوية!