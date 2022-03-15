مكتب الحريري: هذه اكاذيب مكشوفة

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري مايلي: "على جري عادتها في تلفيق الاخبار نشرت جريدة "الاخبار"اليوم تقريرا اخباريا ينضح باكذوبة حول ما سماه "رسالة لوم من الحريري الى مفتي الجمهورية.



يؤكد المكتب مجددا، ان مجرد نشر هذا الخبر في الاخبار يقع في خانة الاكاذيب المكشوفة".