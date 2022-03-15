لبنان

ميقاتي استقبل نائبة الامين العام للأمم المتحدة: لدعم لبنان ليتمكن من مواجهة تحدياته المختلفة

Lebanon 24
15-03-2022 | 06:50
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نائبة الامين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد صباح اليوم في السراي الحكومي.وشارك في الاجتماع  المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، ووكيل  الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" رولا دشتي.كما حضر مستشارو الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
 
وفي خلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من نائبة الامين العام للأمم المتحدة دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط الامم المتحدة لمواجهة بفعل تداعيات الحرب في  اوكرانيا على الدول كافة وخاصة دول المنطقة بما فيها لبنان. كما طلب من الامم المتحدة  دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن  وجود النازحين السوريين في لبنان.كما طلب الرئيس ميقاتي  من المسؤولة الاممية دعم الامم المتحدة للبنان في ما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة ، كون لبنان هو الدول التي وقعت البرنامج .
 
الاونيسكو
وإستقبل الرئيس ميقاتي مديرة مكتب الاونيسكو الاقليمي في بيروت كوستانزا فارينا  ترافقها مسؤولة برنامج التربية في الأونيسكو ميسون شهاب في حضور المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ومستشار الرئيس زياد ميقاتي.  
وفي خلال الاجتماع أطلعت فارينا الرئيس ميقاتي على برنامج عمل الاونيسكو في لبنان لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع التربية .كذلك أطلعته على  تفاصيل الانتهاء من مشروع الاونيسكو  لترميم وتأهيل 150 مدرسة متضررة  جراء انفجار مرفأ بيروت. 
وإستقبل  الرئيس ميقاتي سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى ثم سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كباره وطلب منه تمثيل لبنان في مؤتمر  منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد.
كما إستقبل النائب سمير الجسر.
 
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