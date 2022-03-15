لبنان

سرق أسلاكا كهربائيّة... وهكذا كان مصيره!

Lebanon 24
15-03-2022 | 07:13
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صدرعن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

توافرت معلومات لدى مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائية.

 قامت دوريّة من المفرزة المذكورة بتوقيفه عند تقاطع "جسر صفير" في محلّة بوليفار كميل شمعون- على متن سيارة نوع "كيا"، وتبيّن أنه يدعى:

ع. م. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)
وضبطت في السّيّارة الأسلاك المسروقة.

أودع والمضبوطات فصيلة الحدت لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.
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