لبنان

الحوت أعلن ترشحه في دائرة بيروت 2: شعاري الاصلاح والتنمية

Lebanon 24
15-03-2022 | 07:20
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أعلن رئيس المكتب السياسي في "الجماعة الاسلامية" الدكتور عماد الحوت ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية.
 
وأشار في بيان إلى أنه سيخوض المعركة الانتخابية "بعنوان الإصلاح والتنمية انطلاقا من مبدأ رفض الاستسلام للأزمة التي نعيشها نتيجة الهدر والفساد وسوء الإدارة، وتأكيدا لاحترام هوية بيروت وأهلها وهواجسهم وحقوقهم".
 
ودعا إلى "العمل يدا بيد من أجل استنهاض بيروت الجميلة والحبيبة، وبناء دولة المواطنة والمؤسسات، وتعزيز دورنا في المعادلة الوطنية، منطلقين من رؤية تقوم على المحاسبة والشفافية، وتحقيق الأمان الاجتماعي، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور في المنطقة، بالاضافة إلى تأكيد الانتماء العربي للبنان".
  
وختم: "اخترت شعار إيدي بإيدكم لحملتي الانتخابية لأن المرحلة تتطلب جهدا جماعيا حتى تسترجع بيروت قرارها وسيادتها ورونقها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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