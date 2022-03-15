لبنان

لم يعد باستطاعتنا الإستمرار.. هذا ما كشفه سعاده فهل سنغرق أكثر في العتمة؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 07:34
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أشار رئيس تجمع أصحاب المولدات عبده سعاده الى أنه "منذ يومين قلنا أننا كأصحاب مولدات لم يعد لدينا الأموال لنستمر لآخر الشهر اي بعد 15 الشهر. و80% من اصحاب المولدات لم يعد لديهم المقدرة لتعبئة المازوت الذي ارتفعت اسعاره 50 و 60%".
وأضاف في حديث لـ"صوت لبنان": المطلوب حل جزئي لذلك طلبت من مستشار الوزير العمل على اصدار تسعيرة المولدات في 15 الشهر لتحصيل الفواتير من المواطنين لكي نستطيع ان نستمر لاخر الشهر.وطالبوا العمل على حل أساسي يقوم على دعم المازوت بالليرة اللبنانية".
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