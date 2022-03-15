وزير الاعلام التقى محفوظ وخير

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في زيارة تعارفية، وجرى البحث في عمل المجلس الوطني وشؤون الاعلام المرئي والمسموع.كما التقى المكاري الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في زيارة للتهنئة، كما جرى البحث في اعادة ترميم مبنى الوزارة جراء انفجار الرابع من آب.