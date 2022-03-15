لبنان

وزير الاعلام التقى محفوظ وخير

Lebanon 24
15-03-2022 | 07:57
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 استقبل وزير الاعلام زياد المكاري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ  في زيارة تعارفية، وجرى البحث في عمل المجلس الوطني وشؤون الاعلام المرئي والمسموع.

كما التقى المكاري الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في زيارة للتهنئة، كما جرى البحث في اعادة ترميم مبنى الوزارة جراء انفجار الرابع من آب.
المصدر: الوكالة الوطنية
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