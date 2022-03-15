ماذا يحصل بنظام التدقيق بجوازات السفر في المطار؟





على رغم أن موظفي المطار يقومون بمجهود كبير من أجل إنهاء معاملات المسافرين والقادمين بأسرع وقت ممكن، إلا أن أحد المسافرين لاحظ بعض التأخير بسبب مشكلة تكمن في نظام التدقيق بجوازات السفر، حيث يترافق ذلك مع بطء في الإنترنت في حالات معينة. فهل هذه المشكلة آنية أم مستمرة؟