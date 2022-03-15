لبنان

ماذا يحصل بنظام التدقيق بجوازات السفر في المطار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2022 | 08:00
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على رغم أن موظفي المطار يقومون بمجهود كبير من أجل إنهاء معاملات المسافرين والقادمين بأسرع وقت ممكن، إلا أن أحد المسافرين لاحظ بعض التأخير بسبب مشكلة تكمن في نظام التدقيق بجوازات السفر، حيث يترافق ذلك مع بطء في الإنترنت في حالات معينة. فهل هذه المشكلة آنية أم مستمرة؟

لبنان

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