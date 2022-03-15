"استثنائيا" بيان عن "الطاقة" لتسعيرة المولدات.. اليكم الارقام

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه، بيان تضمن تسعيرة المولدات الخاصة عن النصف الاول من شهر آذار 2022، وفيه:



"إستثنائيا، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الاول من شهر آذار هو التالي:

8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

- قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

9.370 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

- قدرة 5 أمبير : 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 9.370 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.