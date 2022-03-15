لبنان

كركي: الأزمة الخانقة تحتم تفعيل وتنشيط المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
15-03-2022 | 08:20
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 استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه في مقر الصندوق، مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرا، حيث بحثا في أبرز ملفات القطاع الصحي، سيما في ما يخص القطاع الاستشفائي وموضوع الفروقات المالية الضخمة التي يتكبدها المضمونون بعد تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار.
 
وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان "ان الطرفين شددا على أهمية إعادة النظر بالتعرفات الاستشفائية والطبية لتأمين الاستقرار الصحي والاجتماعي في البلاد.
 
كما شرح عدرا بعض المشاكل التي يعاني منها المستشفى والأمور التي يمكن للضمان الاجتماعي أن يساعد فيها بخاصة لناحية التسريع في إنجاز معاملات الاستشفاء وإعادة النظر بالتعرفات المعتمدة فيه، إذ أن وزارة الصحة العامة كانت قد صنفته T1.
 
كما تطرق المجتمعون الى ضرورة رفع القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة. 
 
وفي ختام اللقاء، شكر عدرا الدكتور كركي على حفاوة استقباله والاتصالات الفورية التي أجراها لمعالجة مشاكل المستشفى المتعلقة بالضمان".
 
وبدوره ،أكد الدكتور كركي مجددا "أن الأزمة الخانقة التي يعيشها  لبنان تحتم علينا العمل  لتفعيل وتنشيط المستشفيات الحكومية من ناحية التجهيز والكادر الطبي والبشري والأجور والحوكمة الرشيدة وذلك كنافذة للخروج الى حل جذري وفعال لمعالجة موضوع الطبابة والاستشفاء وبأنه لن يألو جهدا لمساعدة المستشفيات الحكومية في كافة المناطق اللبنانية، لاسيما تلك الموجودة في الأطراف لتعزيز صمود المواطنين في مدنهم وقراهم". 
المصدر: ال
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