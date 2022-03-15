لبنان

عون وقّع قانوناً أقرّه مجلس النواب... ما هو؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 08:27
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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرقم 281 تاريخ 15/3/2022 المتعلق بقانون المنافسة الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحاله للنشر وفقاً للأصول.
 
 
في سياق منفصل، اطّلع عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة الإسكان المهندس روني لحود على الخطة الاسكانية التي أعدتها المؤسسة والتي ستحال الى مجلس الوزراء لاقرارها. وقال عون: "لإعطاء الأولوية للحاجات الاجتماعية للمواطنين ولا سيما منها القطاع الاسكاني".
 
 
وكان عون ترأس اجتماعاً لخلية تنسيق انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" وخصص للبحث في المراحل التي قطعها مشروع انشاء الاكاديمية لا سيما لجهة تخصيص الأرض المقدمة من بلدية الدامور.
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